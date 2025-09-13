В Турции при столкновении микроавтобуса и грузовика пострадали 15 человек

Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В регионе
    • 13 сентября, 2025
    • 19:22
    В турецком Трабзоне при столкновении микроавтобуса с грузовиком пострадали 15 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в районе Арсин.

    Отмечается, что на место происшествия были привлечены сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.

    Пострадавшие доставлены в больницу.

    По факту начато расследование.

    Türkiyədə ağır yol qəzası olub, 15 nəfər xəsarət alıb

