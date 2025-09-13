В Турции при столкновении микроавтобуса и грузовика пострадали 15 человек
В регионе
- 13 сентября, 2025
- 19:22
В турецком Трабзоне при столкновении микроавтобуса с грузовиком пострадали 15 человек.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в районе Арсин.
Отмечается, что на место происшествия были привлечены сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.
Пострадавшие доставлены в больницу.
По факту начато расследование.
Последние новости
20:45
В Тбилиси проходит акция под названием "Сохраним безвизовый режим"В регионе
20:35
Зеленский обратился к Европе: Не ищите оправданий, чтобы не применять санкцииДругие страны
20:22
Польша усиливает меры безопасности в связи с угрозой со стороны российских дроновДругие страны
20:13
В Лондоне участники многотысячной акции вступили в столкновение с полициейДругие страны
19:59
В Мадриде число пострадавших при взрыве в баре возросло до 25 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:43
Власти Аргентины рассматривают возможность отправки военных в УкраинуДругие страны
19:38
Житель Дашбулага: На протяжении веков мы подвергались гонениям, но не отступилиВнутренняя политика
19:35
Зеленский: США могут подтолкнуть Путина к диалогуДругие страны
19:22