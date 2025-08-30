    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    В Турции отмечают День Победы

    30 августа в Турции отмечается День Победы.

    Как сообщает Report, праздник связан с решающей битвой в районе Думлупынар в 1922 году, завершившей Войну за независимость под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка.

    Эта победа положила конец планам раздела Османской империи державами-победительницами Первой мировой войны и считается ключевым этапом освободительной борьбы 1919–1922 годов.

    Впервые праздник отметили в 1923 году, а с 1926 года он получил официальный статус. 30 августа также является Днем Вооруженных сил Турции.

