В Турции отмечают День Победы
В регионе
- 30 августа, 2025
- 00:00
30 августа в Турции отмечается День Победы.
Как сообщает Report, праздник связан с решающей битвой в районе Думлупынар в 1922 году, завершившей Войну за независимость под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка.
Эта победа положила конец планам раздела Османской империи державами-победительницами Первой мировой войны и считается ключевым этапом освободительной борьбы 1919–1922 годов.
Впервые праздник отметили в 1923 году, а с 1926 года он получил официальный статус. 30 августа также является Днем Вооруженных сил Турции.
Последние новости
02:29
Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителемВ регионе
02:18
Госдеп допустил продажу Дании комплексов Patriot и иных систем на $8,5 млрдДругие страны
01:49
Белый дом: Миссия ВС США у Венесуэлы включает защиту нации от наркокартелейДругие страны
01:24
Криштиану Роналду забил 940-й гол в карьереФутбол
00:52
В Китае представили 6G-чип, скачивающий 50 ГБ за несколько секундИКТ
00:16
Представители МИД Азербайджана и Турции обсудили региональные вопросыВ регионе
00:10
Фридрих Мерц: Германия находится в состоянии конфликта с РоссиейДругие страны
00:00
В Турции отмечают День ПобедыВ регионе
23:55