В Турции открылся новый лагерь для сирийских беженцев на 35 тыс. человек

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Шанлыурфа, граничащей с Сирией, открылся новый лагерь для беженцев из осажденного боевиками "Исламского государства" города Кобани. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, этот лагерь вместит до 35 тыс. человек и станет самым крупным в Турции.

Всего в 24 лагерях и контейнерных городках, построенных в 10 провинциях республики, проживает около 220 тыс. человек при вместимости в 250 тыс.

Как отмечают сотрудники правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям, на которое возложена задача обеспечения нужд беженцев, новый лагерь в будущем предоставит возможность жителям заниматься сельским хозяйством и частично обеспечивать себя продовольствием.

По последним данным, в Турции укрывается более 1,6 млн сирийцев, покинувших свои дома. Из них 230 тыс. живет в лагерях, а остальные беженцы расселились по различным крупным городам республики.

На обеспечение сирийских беженцев необходимым Анкара с начала нестабильности в Сирии потратила порядка 5 млрд. долларов.