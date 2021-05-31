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В Турции объявили о смягчении мер против коронавируса

В Турции объявили о смягчении мер против коронавируса Власти Турции с 1 июня смягчают меры против коронавируса - сокращается комендантский час, кафе и рестораны начнут принимать клиентов.
В регионе
31 мая 2021 г. 22:03
В Турции объявили о смягчении мер против коронавируса

Власти Турции с 1 июня смягчают меры против коронавируса - сокращается комендантский час, кафе и рестораны начнут принимать клиентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"В течение всего июня комендантский час будет действовать в будни и в субботу с 22:00 до 05:00. В воскресенье будет введен круглосуточный комендантский час", - заявил Эрдоган, выступление которого транслируют турецкие телеканалы.

Кафе, рестораны, развлекательные центры, спортивные залы будут открыты с 07:00 до 21:00 за исключением воскресенья. В воскресенье рестораны будут обслуживать исключительно на доставку.

Также разрешается с 1 июня проводить свадьбы в закрытых и открытых помещениях при условии соблюдения мер безопасности.

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