В Турции объявили о смягчении мер против коронавируса

Власти Турции с 1 июня смягчают меры против коронавируса - сокращается комендантский час, кафе и рестораны начнут принимать клиентов.

Власти Турции с 1 июня смягчают меры против коронавируса - сокращается комендантский час, кафе и рестораны начнут принимать клиентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил в понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"В течение всего июня комендантский час будет действовать в будни и в субботу с 22:00 до 05:00. В воскресенье будет введен круглосуточный комендантский час", - заявил Эрдоган, выступление которого транслируют турецкие телеканалы.

Кафе, рестораны, развлекательные центры, спортивные залы будут открыты с 07:00 до 21:00 за исключением воскресенья. В воскресенье рестораны будут обслуживать исключительно на доставку.

Также разрешается с 1 июня проводить свадьбы в закрытых и открытых помещениях при условии соблюдения мер безопасности.