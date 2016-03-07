В Турции обезврежены 16 террористов

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В результате антитеррористических операций в районе Идиль турецкой провинции Ширнак были обезврежены 16 членов террористической группировки РПК.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, группа вооруженных лиц напала на солдат во время заполнения вырытых террористами рвов в квартале Тургут Озал района Идиль. В ходе перестрелки обезврежены 16 террористов.

Антитеррористические операции в районе Идиль продолжаются.