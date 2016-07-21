В Турции объявлено чрезвычайное положение сроком на три месяца

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране чрезвычайное положение на три месяца. По его словам, военные теперь будут исполнять требования правительства.

Как сообщает Report, выступая в эфире телеканала Al Jazeera, Эрдоган сообщил, что режим ЧП на территории страны будет действовать в течение трех месяцев. По его словам, военные будут действовать в соответствии с линией, которую займет турецкое правительство.

"Целью введения режима ЧП станет проведение быстрых и эффективных мер для пресечения угроз демократии, верховенству закона, прав и свобод наших граждан", - сказал Эрдоган.



