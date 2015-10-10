Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Турции объявлен трехдневный траур в связи с кровавым терактом в Анкаре. Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом сообщил в телеобращении к народу премьер-министр Ахмет Давутоглу.

По его словам, террористический акт, унесший жизни 86 человек, является ударом по целостности и демократии Турции.

Напомним, что в результате теракта были ранены 186 человек.