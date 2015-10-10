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    В Турции объявлен трехдневный траур

    Об этом объявил премьер-министр Ахмет Давутоглу.

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Турции объявлен трехдневный траур в связи с кровавым терактом в Анкаре. Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом сообщил в телеобращении к народу премьер-министр Ахмет Давутоглу.

    По его словам, террористический акт, унесший жизни 86 человек, является ударом по целостности и демократии Турции.

    Напомним, что в результате теракта были ранены 186 человек.

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