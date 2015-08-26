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    В Турции объявлен состав временного правительства - СПИСОК

    Дениз Байкал также включен в состав кабинета

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Во дворце Чанкая состоялось заседание в связи с формированием временного правительства Турции. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Временное правительство сформировано в следующем составе:

    Республиканская народная партия (РНП) - 5 депутатов:

    Эрдоган Топрак, Айше Гюльсун Бильгехан Токер, Ильхан Кесиджи, Дениз Байкал, Текин Бингёль.

    Партия националистического движения (ПНД) - 3 депутата:

    Кенан Танрыкулу, Тогрул Тюркеш, Мераль Акшенер.

    Демократическая партия народов (ДПН) - 3 депутата:

    Муслюм Умдоган, Левент Тюзель, Али Хайдар Конча. 

    Остальные места в кабинете предоставлены ПСР. 

    Включенные в список лица должны дать письменный ответ завтра до 18.00 по местному времени. 

    Отметим, что вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил председателю Партии свободы и развития Ахмеду Давудоглу сформировать временное правительство. 

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