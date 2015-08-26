В Турции объявлен состав временного правительства - СПИСОК

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Во дворце Чанкая состоялось заседание в связи с формированием временного правительства Турции.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Временное правительство сформировано в следующем составе:

Республиканская народная партия (РНП) - 5 депутатов:

Эрдоган Топрак, Айше Гюльсун Бильгехан Токер, Ильхан Кесиджи, Дениз Байкал, Текин Бингёль.

Партия националистического движения (ПНД) - 3 депутата:

Кенан Танрыкулу, Тогрул Тюркеш, Мераль Акшенер.

Демократическая партия народов (ДПН) - 3 депутата:

Муслюм Умдоган, Левент Тюзель, Али Хайдар Конча.

Остальные места в кабинете предоставлены ПСР.

Включенные в список лица должны дать письменный ответ завтра до 18.00 по местному времени.

Отметим, что вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил председателю Партии свободы и развития Ахмеду Давудоглу сформировать временное правительство.