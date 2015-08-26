В Турции объявлен состав временного правительства - СПИСОК

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Во дворце Чанкая состоялось заседание в связи с формированием временного правительства Турции.
Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.
Временное правительство сформировано в следующем составе:
Республиканская народная партия (РНП) - 5 депутатов:
Эрдоган Топрак, Айше Гюльсун Бильгехан Токер, Ильхан Кесиджи, Дениз Байкал, Текин Бингёль.
Партия националистического движения (ПНД) - 3 депутата:
Кенан Танрыкулу, Тогрул Тюркеш, Мераль Акшенер.
Демократическая партия народов (ДПН) - 3 депутата:
Муслюм Умдоган, Левент Тюзель, Али Хайдар Конча.
Остальные места в кабинете предоставлены ПСР.
Включенные в список лица должны дать письменный ответ завтра до 18.00 по местному времени.
Отметим, что вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил председателю Партии свободы и развития Ахмеду Давудоглу сформировать временное правительство.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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