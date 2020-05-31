​В Турции нейтрализованы 5 террористов

В районе горы Херекол на юго-востоке Турции нейтрализованы 5 боевиков РКК, в том числе один из главарей террористической организации. Штаб террористов в этом районе страны ликвидирован.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил в своем Twitter.

"От бойцов сил специального назначения жандармерии и полиции, действующих в районе горы Херекол, поступают хорошие новости. Нейтрализованы пять террористов РКК, в том числе "ответственный" за деятельность кровавой организации в этом районе. Однако самое главное – уничтожение банды "Чемче". Это означает, что штаб террористов в этом районе страны ликвидирован",- написал Сойлу 30 мая.