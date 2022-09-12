В Турции начались морские учения НАТО с участием военных из 15 стран альянса

Военно-морские учения НАТО с участием военнослужащих из 15 стран альянса начались в Турции.

Военно-морские учения НАТО с участием военнослужащих из 15 стран альянса начались в Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Milliyet.

По ее данным, крупномасштабные учения в Средиземном и Эгейском морях под названием Dynamic Mariner - Mavi Balina - Nusret - 2022 начались накануне и продлятся до 22 сентября.

В учениях будут также задействованы построенные в Турции десантный корабль-амфибия "Санджактар" и универсальный десантный корабль "Анадолу", который может быть сконфигурирован как легкий авианосец. Последний называют флагманом Военно-морских сил Турции.

Издание отмечает, что проходящие в республике учения важны для Анкары, поскольку с 1 января 2023 года ей перейдет от Великобритании командование морским компонентом Сил быстрого реагирования НАТО.