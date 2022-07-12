В Турции микроавтобус с туристами упал в пропасть, пострадали 18 человек

В Турции микроавтобус с туристами, который возвращался с побережья Черного моря в город Малатья, упал в пропасть. В результате пострадали 18 человек.

В Турции микроавтобус с туристами, который возвращался с побережья Черного моря в город Малатья, упал в пропасть. В результате пострадали 18 человек.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели-Эрзинджан. Водитель потерял управление, и автобус съехал с дороги.

На место происшествия были направлены многочисленные бригады медиков, спасателей, пожарной охраны и жандармерии. Пострадавшие доставлены в госбольницу Тунджели, им оказана медицинская помощь.