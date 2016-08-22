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    В Турции изымают номерные знаки FG из-за схожести с инициалами Гюлена

    Решение касается как личных автомобилей, так и транспортных средств, принадлежащих госслужащим

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Турецкие власти начали в понедельник изымать номерные знаки у автомобилей, в номере которых встречается сочетание FG.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Cumhuriyet, оно является инициалами обвиняемого Анкарой в организации мятежа Фетхуллаха Гюлена.

    Главное управление по безопасности Турции начало изымать все номерные знаки, содержащие сочетание FG, выпущенные с 2014 года. Решение касается как личных автомобилей, так и транспортных средств, принадлежащих государственным служащим.

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