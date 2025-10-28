Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Турции четыре здания оказались разрушены в результате землетрясения

    В регионе
    • 28 октября, 2025
    • 09:18
    Обрушение четырех зданий произошло в провинции Балыкесир на северо-западе Турции после землетрясения.

    Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

    Министры внутренних дел Турции Али Ерликая сказал, что специалисты зафиксировали разрушение трех домов и одного строения. В последнем располагался магазин.

    По данным СМИ, никто из людей не пострадал. Сведения о том, что кто-то может находиться под завалами, не поступали.

    В материале отмечается, что жители нескольких районов во время землетрясения выбежали из своих домов и теперь боятся возвращаться. Они предпочитают оставаться на улице на случай, если природный катаклизм повторится.

    После землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в провинции Балыкесир на западе Турции, зафиксировано 102 афтершока.

    4 buildings destroyed by earthquake in Türkiye

    Лента новостей