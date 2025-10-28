В Турции четыре здания оказались разрушены в результате землетрясения

Обрушение четырех зданий произошло в провинции Балыкесир на северо-западе Турции после землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Министры внутренних дел Турции Али Ерликая сказал, что специалисты зафиксировали разрушение трех домов и одного строения. В последнем располагался магазин.

По данным СМИ, никто из людей не пострадал. Сведения о том, что кто-то может находиться под завалами, не поступали.

В материале отмечается, что жители нескольких районов во время землетрясения выбежали из своих домов и теперь боятся возвращаться. Они предпочитают оставаться на улице на случай, если природный катаклизм повторится.

После землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в провинции Балыкесир на западе Турции, зафиксировано 102 афтершока.