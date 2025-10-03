Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Турции автобус со школьниками попал в ДТП, есть погибшие

    В регионе
    • 03 октября, 2025
    • 23:15
    В Турции автобус со школьниками попал в ДТП, есть погибшие

    В турецкой провинции Балыкесир на северо-западе страны два человека погибли, еще восемь пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим школьников.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, автобус столкнулся с легковым автомобилем. Находящиеся во втором транспортном средстве два человека погибли от полученных травм, водитель и семеро учеников, находившихся в автобусе пострадали, они госпитализированы.

    По факту начато расследование, обстоятельства инцидента выясняются.

    ДТП Турция погибшие
    Türkiyədə şagirdləri daşıyan avtobus qəzaya düşüb, ölənlər var

