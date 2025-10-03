В Турции автобус со школьниками попал в ДТП, есть погибшие
В регионе
- 03 октября, 2025
- 23:15
В турецкой провинции Балыкесир на северо-западе страны два человека погибли, еще восемь пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим школьников.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, автобус столкнулся с легковым автомобилем. Находящиеся во втором транспортном средстве два человека погибли от полученных травм, водитель и семеро учеников, находившихся в автобусе пострадали, они госпитализированы.
По факту начато расследование, обстоятельства инцидента выясняются.
Последние новости
23:51
Al Jazeera: ХАМАС согласился освободить израильских заложниковДругие страны
23:50
В Баку три человека пострадали в серьезном ДТППроисшествия
23:31
В мире выросло число нефтегазовых буровых установокЭнергетика
23:15
В Турции автобус со школьниками попал в ДТП, есть погибшиеВ регионе
22:58
Фото
Достопримечательности Стамбула освещены цветом флага ОТГВ регионе
22:50
Сенат США отклонил законопроект демократов о продлении финансирования правительстваДругие страны
22:45
Трамп приказал задействовать любые войска для наведения порядка в ПортлендеДругие страны
22:27
В аэропорту Праги принимают меры безопасности из-за угрозы БПЛАДругие страны
22:19