В Турции автобус со школьниками попал в ДТП, есть погибшие

В турецкой провинции Балыкесир на северо-западе страны два человека погибли, еще восемь пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим школьников.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, автобус столкнулся с легковым автомобилем. Находящиеся во втором транспортном средстве два человека погибли от полученных травм, водитель и семеро учеников, находившихся в автобусе пострадали, они госпитализированы.

По факту начато расследование, обстоятельства инцидента выясняются.