İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Türkiyədə şagirdləri daşıyan avtobus qəzaya düşüb, ölənlər var

    Region
    • 03 oktyabr, 2025
    • 23:05
    Türkiyədə şagirdləri daşıyan avtobus qəzaya düşüb, ölənlər var

    Türkiyənin Balıkesir vilayətində şagirdləri daşıyan avtobusun minik avtomobili ilə toqquşması nəticəsində iki nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, qəzada ölənlər minik avtomobilində olublar.

    Avtobusun sürücüsü və daha yeddi şagird isə xəsarət alıb.

    Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    Türkiyə Balıkesir Avtobus
    В Турции автобус со школьниками попал в ДТП, есть погибшие

    Son xəbərlər

    23:53

    DİN üç nəfərin ölməsi ilə bağlı yayılan qəza xəbərini təkzib edib

    Hadisə
    23:50

    Rəşad Hüseynov: "Güclü rəqiblərimiz var, digər görüşlərimiz də asan olmayacaq"

    Komanda
    23:45

    Senatda şatdaunla bağlı növbəti səsvermə uğursuz olub

    Digər ölkələr
    23:42

    Bakıda yol qəzasında üç nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    23:29
    Foto
    Video

    "Milli yaddaşımızdan erməni xisləti heç vaxt çıxmayıb" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    23:09

    ABŞ narkotik yüklü daha bir qayığı məhv edib

    Digər ölkələr
    23:05

    Türkiyədə şagirdləri daşıyan avtobus qəzaya düşüb, ölənlər var

    Region
    22:59

    Ağ Ev Çikaqo metrosu üçün 2,1 milyard dolları dondurub

    Digər ölkələr
    22:57

    Karate Federasiyasının baş katibi: "İdmançılarımızın fiziki hazırlığı yüksək səviyyədədir"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti