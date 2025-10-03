Türkiyədə şagirdləri daşıyan avtobus qəzaya düşüb, ölənlər var
Region
03 oktyabr, 2025
- 23:05
Türkiyənin Balıkesir vilayətində şagirdləri daşıyan avtobusun minik avtomobili ilə toqquşması nəticəsində iki nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i məlumat yayıb.
Bildirilib ki, qəzada ölənlər minik avtomobilində olublar.
Avtobusun sürücüsü və daha yeddi şagird isə xəsarət alıb.
Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
