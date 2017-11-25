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    В Турции арестован экс-сотрудник гостелекомпании из-за связи с убийством посла России

    Ранее подозреваемый был допрошен прокурором Адемом Акынджи
    © RİA Novosti

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Силы безопасности Турции арестовали бывшего продюсера государственного телеканала TRT по подозрению в причастности к убийству посла России в Анкаре Андрея Карлова.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Anadolu.

    По его данным, прокурор Адем Акынджи, который ведет расследование дела об убийстве Карлова, уже допросил в Анкаре подозреваемого Хайреддина Айдынбаша. После этого суд по уголовным делам вынес решение арестовать его по обвинению в "организации преднамеренного убийства".

    Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.

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