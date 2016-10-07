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    В Турции арестовали предполагаемого организатора взрыва в Стамбуле

    Он был арестован в городе Аксарай

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Турецкие силовики арестовали предполагаемого организатора взрыва около полицейского участка в Стамбуле.

    Как передает Report, об этом сообшает агентство Anadolu.

    Причиной взрыва в районе Шириневлер/Енибосна недалеко от международного аэропорта Ататюрка стал заминированный мотоцикл. 

    По последним данным, в результате теракта пострадали 10 человек.

    Как сообщается, боевик Рабочей партии Курдистана (РПК) был арестован в городе Аксарай в центральной части Турции.

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