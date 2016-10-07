В Турции арестовали предполагаемого организатора взрыва в Стамбуле

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Турецкие силовики арестовали предполагаемого организатора взрыва около полицейского участка в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообшает агентство Anadolu.

Причиной взрыва в районе Шириневлер/Енибосна недалеко от международного аэропорта Ататюрка стал заминированный мотоцикл.

По последним данным, в результате теракта пострадали 10 человек.

Как сообщается, боевик Рабочей партии Курдистана (РПК) был арестован в городе Аксарай в центральной части Турции.