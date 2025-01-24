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В Турции арестовали хозяина сгоревшего отеля на горнолыжном курорте

В Турции арестовали хозяина сгоревшего отеля на горнолыжном курорте Хозяин и управляющий отелем Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая, где в результате пожара погибли 78 человек, арестованы по решению суда.
В регионе
24 января 2025 г. 21:47
В Турции арестовали хозяина сгоревшего отеля на горнолыжном курорте

Хозяин и управляющий отелем Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая, где в результате пожара погибли 78 человек, арестованы по решению суда.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал HaberGlobal.

Отмечается, что хозяин отеля Халит Эргюль и управляющий Эмир Арас были арестованы после предъявления им обвинения в рамках расследования уголовного дела.

Всего в рамках расследования дела о пожаре на турецком горнолыжном курорте задержаны 14 человек.

Пожар на курорте произошел в ночь на 21 января. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə 78 nəfərin öldüyü hotelin sahibi həbs edilib

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