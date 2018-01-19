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    В Турции 3 автобуса попали в аварию, 6 человек погибли, 74 ранены - ОБНОВЛЕНО

    Пострадавшие были доставлены в больницу© AA

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Турции произошло ДТП с участием еще одного автобуса.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, в результате аварии автобуса на автомобильной дороге Конья-Афьонкарахисар 38 человек ранены.
    По предварительной информации причиной аварии стала гололедица на дорогах в результате сильного снегопада и низкой температуры воздуха.
    Состояние семерых пострадавших тяжелое.

    ***11:05
    В Турции автобус попал в ДТП, 6 человек погибли, 20 ранены
    ДТП произошло сегодня утром на территории между районом Солхан провинции Бингёл и провинцией Муш.
    Автобус направлялся из города Хатай в сторону Муш.
    Пострадавшие во время аварии были доставлены в больницу. Выясняются причины инцидента.
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    В результате аварии автобуса в районе Койулхисар турецкой провинции Сивас 16 человек были ранены.

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