В Турции 3 автобуса попали в аварию, 6 человек погибли, 74 ранены - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Турции произошло ДТП с участием еще одного автобуса.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, в результате аварии автобуса на автомобильной дороге Конья-Афьонкарахисар 38 человек ранены.

По предварительной информации причиной аварии стала гололедица на дорогах в результате сильного снегопада и низкой температуры воздуха.

Состояние семерых пострадавших тяжелое.

***11:05

В Турции автобус попал в ДТП, 6 человек погибли, 20 ранены

ДТП произошло сегодня утром на территории между районом Солхан провинции Бингёл и провинцией Муш.

Автобус направлялся из города Хатай в сторону Муш.

Пострадавшие во время аварии были доставлены в больницу. Выясняются причины инцидента.

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В результате аварии автобуса в районе Койулхисар турецкой провинции Сивас 16 человек были ранены.