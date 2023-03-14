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В Турции 19 марта начнется прием заявлений о выдвижении кандидатов в президенты

В Турции 19 марта начнется прием заявлений о выдвижении кандидатов в президенты Высший избирательный совет (ВИС) Турции с 19 марта начнет прием заявлений о выдвижении кандидатов в президенты республики на предстоящих 14 мая выборах. Завершить этот процесс планируется 23 марта в 17:00 местного времени, список кандидатов будет опублико
В регионе
14 марта 2023 г. 11:50
В Турции 19 марта начнется прием заявлений о выдвижении кандидатов в президенты

Высший избирательный совет (ВИС) Турции с 19 марта начнет прием заявлений о выдвижении кандидатов в президенты республики на предстоящих 14 мая выборах. Завершить этот процесс планируется 23 марта в 17:00 местного времени, список кандидатов будет опубликован в правительственном вестнике Resmî Gazete 31 марта, после чего они смогут приступить к предвыборной агитации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится во вторник в решении ВИС, который в тот же день вступил в силу.

"Календарь выборов" совет утвердил в минувший понедельник. Как сообщил журналистам глава турецкого ЦИК Ахмет Енер, избирательная кампания в стране начнется 18 марта и продлится до 13 мая, когда будет объявлен "день тишины". Президентские и парламентские выборы состоятся 14 мая, второй тур выборов главы республики при необходимости может быть проведен 28 мая.

Политические партии или союзы, которые примут участие в выборах, должны представить списки своих кандидатов в ЦИК к концу дня 24 марта.

Ранее сообщалось, что к парламентским выборам допущены 36 партий.

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