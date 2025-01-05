В трех аэропортах РФ ввели временные ограничения

В России временные ограничения полетов гражданских судов введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми.

В России временные ограничения полетов гражданских судов введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения также введены в аэропортах Нижнекамска (Бегишево), Ижевска и Перми. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.