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В трех аэропортах РФ ввели временные ограничения

В трех аэропортах РФ ввели временные ограничения В России временные ограничения полетов гражданских судов введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми.
В регионе
5 января 2025 г. 11:28
В трех аэропортах РФ ввели временные ограничения

В России временные ограничения полетов гражданских судов введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения также введены в аэропортах Нижнекамска (Бегишево), Ижевска и Перми. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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