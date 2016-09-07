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    В Тегеране при строительстве линии метро произошло обрушение

    Обвалилась часть строящегося туннеля

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 рабочих пострадали в результате обрушения, произошедшего при строительстве линии метро в одном из районов Тегерана.

    Как сообщает Report, об этом передает агентство Tasnim со ссылкой на пожарные службы.

    "Пожарники в данный момент пытаются спасти пять человек, оставшихся под завалами", - заявил представитель пожарных служб Ирана Сейид Джалаль Малеки.

    По информации агентства, обвалилась часть строящегося туннеля, какого-либо ущерба находящимся по соседству строениям нанесено не было.

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