В Тегеране начались антиправительственные протесты

В Тегеране сотни студентов вышли на акцию протеста против действующей власти, передает Report со ссылкой на агентство Fars

Собравшиеся требуют отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после того, как власти признали, что военные по ошибке сбили украинский самолет.

Иранские правоохранители направили на место протеста спецназ и начали разгон митингующих.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Позже стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.