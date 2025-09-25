Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    В Тбилиси задержан подозреваемый в предполагаемой стрельбе в отеле Holiday Inn

    В регионе
    • 25 сентября, 2025
    • 15:56
    В Тбилиси задержан подозреваемый в предполагаемой стрельбе в отеле Holiday Inn

    В Тбилиси задержали мужчину с огнестрельным оружием, взявшим заложника в гостинице Holiday Inn.

    Об этом сообщает грузинское бюро Report.

    По информации МВД Грузии, он угрожал сотруднику отеля. Силовикам удалось нейтрализовать мужчину.

    Глава полиции Тбилиси Важа Сирадзе заявил о том, что начато расследование по статьям "Угроза" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".

    "Поступило сообщение о стрельбе из номера гостиницы. Сотрудники МВД оперативно отреагировали, в номере был проведен обыск, и один человек задержан. Как указано в сообщении и заявлении персонала гостиницы, якобы был слышен выстрел", - заявил он.

    Видео
    Tbilisidə "Holiday Inn" otelində atışma olub, bir nəfər saxlanılıb

    Лента новостей