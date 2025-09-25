В Тбилиси задержан подозреваемый в предполагаемой стрельбе в отеле Holiday Inn
В регионе
- 25 сентября, 2025
- 15:56
В Тбилиси задержали мужчину с огнестрельным оружием, взявшим заложника в гостинице Holiday Inn.
Об этом сообщает грузинское бюро Report.
По информации МВД Грузии, он угрожал сотруднику отеля. Силовикам удалось нейтрализовать мужчину.
Глава полиции Тбилиси Важа Сирадзе заявил о том, что начато расследование по статьям "Угроза" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".
"Поступило сообщение о стрельбе из номера гостиницы. Сотрудники МВД оперативно отреагировали, в номере был проведен обыск, и один человек задержан. Как указано в сообщении и заявлении персонала гостиницы, якобы был слышен выстрел", - заявил он.
Последние новости
17:20
IFC предложила "рецепт" для перехода Азербайджана к устойчивому строительствуИнфраструктура
17:18
В новом туристическом сезоне AZAL будет выполнять рейсы по 50 направлениямТуризм
17:14
Словения объявила Биньямина Нетаньяху персоной нон-гратаДругие страны
17:12
Сахиба Гафарова приглашена в Пакистан на Межпарламентскую конференцию спикеровМилли Меджлис
17:05
Премьер Дании проинформировала генсека НАТО о ситуации с БПЛАДругие страны
17:05
В Норвегии возле аэропорта перехвачен дронДругие страны
17:04
Азербайджан и Албания обсудили развитие сотрудничества в сфере здравоохраненияЗдоровье
16:59
Начинается суд над пластическим хирургом, обвиняемым в нанесении вреда здоровью пациенткиПроисшествия
16:56