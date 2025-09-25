В Тбилиси задержан подозреваемый в предполагаемой стрельбе в отеле Holiday Inn

В Тбилиси задержали мужчину с огнестрельным оружием, взявшим заложника в гостинице Holiday Inn.

Об этом сообщает грузинское бюро Report.

По информации МВД Грузии, он угрожал сотруднику отеля. Силовикам удалось нейтрализовать мужчину.

Глава полиции Тбилиси Важа Сирадзе заявил о том, что начато расследование по статьям "Угроза" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".

"Поступило сообщение о стрельбе из номера гостиницы. Сотрудники МВД оперативно отреагировали, в номере был проведен обыск, и один человек задержан. Как указано в сообщении и заявлении персонала гостиницы, якобы был слышен выстрел", - заявил он.