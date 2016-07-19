​В Тбилиси задержан один из участников перестрелки во дворе минюста

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ МВД Грузии заявило о задержании одного из участников перестрелки во дворе Национального бюро исполнения минюста Грузии, в результате которой один человек погиб, а один был ранен, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Накануне во дворе министерства произошла перестрелка между должником и кредитором, в результате чего два человека получили ранения. Как сообщила телекомпания "Рустави-2", участниками инцидента были бывшие сотрудники МВД и военной полиции.

"В результате следственных действий задержан рожденный в 1977 году Михаил В. по обвинению в попытке умышленного убийства", - говорится в заявлении МВД.

Следствие продолжается по статье "умышленное убийство".