В Тбилиси протестующие требуют отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили

Тбилиси. 1 июня. REPORT.AZ/ В Грузии в массовых протестах перед зданием парламента страны участвуют более 2 тысяч человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, участники акции изменили свои требования. Если днем ранее они требовали отставки главного прокурора и прокуроров, которых подозревают в том, что они покрывали одного из участников уголовного дела, то теперь митингующие требуют отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили. Толпа также обвиняет власти в коррупции и призывает уйти из политики Бидзину Иванишвили,

По мнению протестующих, нынешние власти виновны в том, что прокуратура и судебная система погрязли в коррупции . Отмечается, что акция будет проходит до утра.

Отметим, что в декабре прошлого года на улице Хорава в Тбилиси от полученных ножевых ранений скончались двое ученика школы №51.

Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе, отец одного из убитых подростков. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг Тбилисский городской суд оправдал одного из обвиняемых, а второму переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Это вызвало гнев отца убитого подростка. После начала протестов главный прокурор ушел в отставку, а в парламенте создана специальная комиссия для расследование инцидента.