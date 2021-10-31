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В Тбилиси подсчитано более половины бюллетеней, лидирует Каладзе

В Тбилиси подсчитано более половины бюллетеней, лидирует Каладзе Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Каха Каладзе с солидным отрывом продолжает лидировать во втором туре выборов мэра Тбилиси по итогам подсчета более половины бюллетеней.
В регионе
31 октября 2021 г. 00:53
В Тбилиси подсчитано более половины бюллетеней, лидирует Каладзе
Каха Каладзе

Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Каха Каладзе с солидным отрывом продолжает лидировать во втором туре выборов мэра Тбилиси по итогам подсчета более половины бюллетеней.

Как передает местное бюро Report, в данный момент у Каладзе 55,74% голосов, у кандидата от "Единого национального движения" Ники Мелия - 44,26%, сообщил Центризбирком.

В Грузии в субботу прошел второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidə səslərin 50 %-dən çoxu sayılıb, Kaxa Kaladze öndədir

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