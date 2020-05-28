​В Тбилиси отмечают 102-ю годовщину АДР

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В Тбилиси отмечается 102-я годовщина образования Азербайджанской Демократической Республики (ПНА).

Как сообщает грузинское бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, сотрудники посольства, генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, члены Объединения азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBİ) и другие лица в первую очередь возложили цветы к бюсту общенационального лидера в парке имени Гейдара Алиева.

Затем они посетили пантеон выдающихся азербайджанцев в Тбилисском ботаническом саду, возложили цветы к могилам основателей АДР - Фатали хана Хойского и Гасанбека Агаева.

В рамках мероприятий, посвященных Дню республики, на специальном электронном табло, установленном перед зданием посольства, представлен 15-минутный видеоролик. Он будет демонстрироваться в течение дня и посвящен истории АДР и современного Азербайджана.

Вечером Тбилисская телебашня будет освещена цветами азербайджанского флага.