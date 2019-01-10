В Тбилиси ограблены около 20 принадлежащих азербайджанцам машин

Тбилиси. 10 января. REPORT.AZ/ В столице Грузии, Тбилиси, в поселке, где компактно проживают азербайджанцы Земо Ведзиси, именуемом Джиртдахан, ограблено около 20 автомобилей.
Об этом грузинскому бюро Report сообщили жители поселка.
Они сообщили, что кражи совершались и в прошлом месяце, а в последние дни возросли. Несколько автомобилей были ограблены в течение одной ночи одним и тем же способом. Грабители ночью сломали окна машин и украли имеющиеся в транспортных средствах мобильные телефоны, деньги, сигареты и другие мелкие предметы.
Большинство владельцев ограбленных машин предоставляют услуги такси.
Жители поселка сообщили, что в полицию сообщено о фактах краж и ведутся следственные мероприятия. По фактам пока никто не задержан.
Проживающие в Джиртдахане жители требуют установки на улицах камер наблюдения доя скорейшей поимки грабителей и предотвращения совершения краж из автомобилей в поселке.
Cəmilə BabayevaАвтор новости