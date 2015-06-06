​В Тбилиси чиновник покончил с собой на рабочем месте

Баку. 06 Июня. REPORT.AZ/ Начальник службы пробации Тбилиси Бесик Цхададзе покончил с собой на рабочем месте.

По сообщениям Report, сотрудник правоохранительных органов выстрелил себе в голову и скончался после госпитализации в больнице.

«Пока слишком рано говорить о причинах и о том, с чем мы имеем дело. Исходя из поступившего в полицию уведомления, дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства, следовательно в деле есть показатели на то, что это было самоубийство. О причинах, мотивах и других факторах станет возможным говорить после того, как завершаться все необходимые процедуры», — заявил заместитель главного прокурора Грузии Ираклий Шотадзе.

По факту инцидента правоохранительные органы Грузии возбудили уголовное дело по статье 115 УК страны (доведение до самоубийства).

Сообщается, что самоубийство может быть связано с конфликтом в семье.