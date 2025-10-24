В Тавушской области Армении в ДТП пострадали 11 человек
В регионе
- 24 октября, 2025
- 12:17
В результате ДТП в Тавушской области Армении пострадали 11 человек.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Минздраве Армении.
"Одиннадцать человек были госпитализированы с дороги Иджеван-Берд. Состояние 10-ти оценивается как средней тяжести, еще один – в тяжелом состоянии", – отметили в ведомстве.
Сообщается, что авария произошла рано утром 24 октября. Столкнулись легковая машина "Mercedes" и автобус "Hyundai". По факту возбуждено уголовное дело.
