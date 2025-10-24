В Тавушской области Армении в ДТП пострадали 11 человек

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 12:17
    В результате ДТП в Тавушской области Армении пострадали 11 человек.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Минздраве Армении.

    "Одиннадцать человек были госпитализированы с дороги Иджеван-Берд. Состояние 10-ти оценивается как средней тяжести, еще один – в тяжелом состоянии", – отметили в ведомстве.

    Сообщается, что авария произошла рано утром 24 октября. Столкнулись легковая машина "Mercedes" и автобус "Hyundai". По факту возбуждено уголовное дело.

    Армения Тавушская область ДТП

