В Тавушской области Армении в ДТП пострадали 11 человек

В результате ДТП в Тавушской области Армении пострадали 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Минздраве Армении.

"Одиннадцать человек были госпитализированы с дороги Иджеван-Берд. Состояние 10-ти оценивается как средней тяжести, еще один – в тяжелом состоянии", – отметили в ведомстве.

Сообщается, что авария произошла рано утром 24 октября. Столкнулись легковая машина "Mercedes" и автобус "Hyundai". По факту возбуждено уголовное дело.