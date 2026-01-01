Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Татарстане пять человек получили травмы глаз от пиротехники в новогоднюю ночь

    В регионе
    • 01 января, 2026
    • 17:12
    Пять человек, в том числе четырехлетняя девочка, получили травмы глаз из-за неосторожного обращения с петардами в новогоднюю ночь в Татарстане.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

    Первый инцидент был зафиксирован 31 декабря.

    "Пострадал 32-летний мужчина, получил травму от петарды в глаз, отпущен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

    В ночь на 1 января в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу доставили еще троих: 36-летнего мужчину с гематомой век и эрозией роговицы, он госпитализирован; 73-летнюю женщину с термическим ожогом глаза и 43-летнюю женщину из поселка Аксубаево с контузией глазного яблока. Также в Детскую республиканскую клиническую больницу обратились с четырехлетней девочкой из села Высокая Гора, получившей ушиб глазного яблока.

