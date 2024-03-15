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В Татарстане при пожаре погибла девочка, один ребенок и взрослый пострадали

В Татарстане при пожаре погибла девочка, один ребенок и взрослый пострадали Девочка-подросток погибла, еще один ребенок и мужчина пострадали и были госпитализированы в результате пожара в частном доме в Елабуге в Татарстане, поиски трехлетнего малыша продолжаются.
В регионе
15 марта 2024 г. 11:07
В Татарстане при пожаре погибла девочка, один ребенок и взрослый пострадали

Девочка-подросток погибла, еще один ребенок и мужчина пострадали и были госпитализированы в результате пожара в частном доме в Елабуге в Татарстане, поиски трехлетнего малыша продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МЧС России.

"В городе Елабуге загорелся частный дом, где проживала семья из шести человек, из них четверо детей. Во время пожара в доме находились отец и трое детей. До приезда пожарных МЧС России мужчина смог вынести из огня только 8-летнего сына, они оба госпитализированы с ожогами", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что при пожаре погибла 12-летняя девочка, ее обнаружили спасатели МЧС России при тушении. "Поиски 3-летнего ребенка продолжаются", - отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 67 кв. м. На месте работают 42 специалиста и 14 единиц техники.

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