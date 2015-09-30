​В Таджикистане задержан командующий сухопутными войсками

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Таджикистана задержали главу управления сухопутных войск минобороны республики полковника Назара Сафарова в связи с делом мятежного генерала Абдухалима Назарзоды.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах Таджикистана.

Предполагается, что Сафаров был одним из помощников выступившего против властей страны замминистра обороны. "По данным следствия, Сафаров знал о готовящемся мятеже, активно участвовал в его подготовке", - отметил собеседник агентства.

Генпрокуратура страны 17 сентября предъявила обвинение в организации антиправительственного выступления главе Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). 29 сентября Верховный суд республики запретил деятельность партии, сочтя ее идеологию экстремистской.

Самого генерала Назарзоду таджикские силовики ликвидировали 16 сентября в ходе спецоперации в Рамитском ущелье. Вместе с ним были уничтожены последние оказывавшие сопротивление участники мятежа.