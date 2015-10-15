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    В связи с терактом в Анкаре задержаны 11 подозреваемых

    По подозрению в совершении взрыва арестованы 8 человек

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В связи с террористическим актом на железнодорожном вокзале в Анкаре задержаны 11 подозреваемых.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом заявили в отделе по борьбе с терроризмом Анкаринского управления безопасности.

    Согласно информации, трое из них были задержаны из-за сообщений относительно террористического акта до его совершения, которыми они поделились в Twitter.

    Сообщается, что по подозрению в совершении взрыва арестованы 8 человек. 

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