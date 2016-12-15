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    В связи с попыткой госпереворота в Турции к следствию привлечены 101 799 человек, 40 832 из них арестованы

    К следствию также привлечены 34 907 лиц, подозреваемых в членстве в FETÖ

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ По подозрению в участии в попытке госпереворота в Турции террористической организацией FETÖ к следствию привлечены 101 799 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в отношении 40 832 из них избрана мера пресечения в виде ареста.

    Кроме того, к следствию также привлечены 34 907 лиц, подозреваемых в членстве в FETÖ, 9 795 из которых затем были освобождены.

    Отметим, что 15 июля этого года FETÖ совершила в Турции попытку госпереворота.  

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