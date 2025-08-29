В Стамбуле задержано большое количество нелегальных иммигрантов

В турецком Стамбуле силы безопасности провели операцию против нелегальных мигрантов.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT, одновременно были организованы рейды по трем различным адресам, определенным в Зейтинбурну и еще двух районах.

В результате рейда было задержано большое количество нелегальных мигрантов.

Отмечается, что начаты необходимые процедуры для депортации задержанных нелегалов.