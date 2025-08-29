    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    В регионе
    • 29 августа, 2025
    • 04:55
    В Стамбуле задержано большое количество нелегальных иммигрантов

    В турецком Стамбуле силы безопасности провели операцию против нелегальных мигрантов.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT, одновременно были организованы рейды по трем различным адресам, определенным в Зейтинбурну и еще двух районах.

    В результате рейда было задержано большое количество нелегальных мигрантов.

    Отмечается, что начаты необходимые процедуры для депортации задержанных нелегалов.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İstanbulda çox sayda qanunsuz miqrant saxlanılıb

