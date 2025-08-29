В Стамбуле задержано большое количество нелегальных иммигрантов
В регионе
- 29 августа, 2025
- 04:55
В турецком Стамбуле силы безопасности провели операцию против нелегальных мигрантов.
Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT, одновременно были организованы рейды по трем различным адресам, определенным в Зейтинбурну и еще двух районах.
В результате рейда было задержано большое количество нелегальных мигрантов.
Отмечается, что начаты необходимые процедуры для депортации задержанных нелегалов.
