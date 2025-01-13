В Стамбуле в ходе антитеррористической операции задержаны шесть человек

В Стамбуле в результате операции против ИГИЛ были задержаны шесть человек.

В Стамбуле в результате операции против ИГИЛ были задержаны шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщила Генеральная прокуратура Стамбула.

По данным ведомства, в рамках проведенного расследования были задержаны подозреваемые лица, которые участвовали в финансировании организации ИГИЛ.

"Установлено, что восемь подозреваемых лиц, проживающих в Стамбуле, передавали собранные деньги подозреваемому по имени Рамазан Ч. в Адане для дальнейшей передачи их террористической организации. Силы безопасности в ходе операции задержали семь подозреваемых. По решению суда, шесть из них арестованы, один освобожден", - говорится в сообщении.