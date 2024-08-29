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В Стамбуле при аварии метробуса погиб 1 человек, 50 получили ранения

В Стамбуле при аварии метробуса погиб 1 человек, 50 получили ранения В Стамбуле в районе Сефакёй произошла авария с участием метробуса, который врезался в барьеры. В результате происшествия 50 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжёлом состоянии, один человек погиб.
В регионе
29 августа 2024 г. 15:02
В Стамбуле при аварии метробуса погиб 1 человек, 50 получили ранения

В Стамбуле, в районе Сефакёй, произошла авария с участием метробуса, который врезался в дорожные барьеры. В результате происшествия 50 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжёлом состоянии, один человек погиб.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Авария произошла на метробусной линии в Сефакёе. Метробус по неустановленной пока причине врезался в дорожные барьеры. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, полиция и медицинские службы. Двое пострадавших, оказавшихся под метробусом, были спасены пожарными и переданы медикам.

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Версия на английском языке Metrobus accident in Istanbul kills 1, injures 50
Версия на азербайджанском языке İstanbulda iki metrobus toqquşub, bir nəfər ölüb, 50 nəfər yaralanıb

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