В Стамбуле отменили новогодние торжества из-за террористической угрозы

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Администрация муниципалитета Бейоглу Стамбула отменила празднование Нового года на центральной площади Таксим и туристической улице Истикляль из-за угрозы теракта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник управления безопасности муниципалитета Бейоглу Исмаил Кылыч в среду.

"Меры безопасности в новогоднюю ночь будут повышены до высшего уровня, в два раза по сравнению с прошлыми годами. Чтобы граждане смогли чувствовать себя в безопасности, никаких общественных празднований не будет. Будет запрещено массовое скопление людей. Такие меры будут приняты в районе улицы Истикляль, на площади Таксим, в других центральных районах города", - сказал Кылыч.

Напомним, в ночь на 1 января в Стамбуле произошло нападение на ночной клуб Reina. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены.