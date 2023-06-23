В список санкций ЕС попала компания из Армении

В 11-й пакет санкций ЕС попала одна компания из Армении - ООО "Тако" (Taco).

В 11-й пакет санкций ЕС попала одна компания из Армении - ООО "Тако" (Taco).

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

В решении об очередном пакете санкций Еврокомиссия отмечает, что в список санкций, направленных против России, попали 87 компаний. В их отношении будут применяться ограничения на продажу высокотехнологичных товаров, в том числе двойного назначения (с тем, чтобы эти компании не перепродавали эти товары в Россию).

В список попали компании из Китая, Узбекистана, Арабских Эмиратов, Сирии и Армении.

В санкционном списке (Specially Designated Nationals List) Бюро по контролю зарубежных активов Минфина США входят две компании, зарегистрированные в Армении: указанная Taco, а также Milur Electronics. По данным, приводимым в списке, обе компании занимаются оптовой продажей электроники. Taco взаимосвязана с российским дилером электроники "Радиоавтоматика", а Milur – с российским разработчиком интегральных микросхем "Миландр".

Таким образом за последний год с лишним в санкционные списки США и ЕС попали только две компании из Армении.