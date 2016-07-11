В спецоперации в Дагестане ликвидирован боевик

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Спецоперация в дагестанском селе завершена, ликвидирован один боевик.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировал источник в силовых структурах СКФО.

"Спецоперация в селе Мискинджа Докузпаринского района Дагестана завершена, убит боевик - Адмир Талибов", - сказал собеседник.

По его словам, дом в ходе спецоперации загорелся, к его осмотру специалисты приступят во вторник с наступлением утра.

"Талибов ранее был пособником боевиков "южной" бандгруппы, однако с августа 2015 года полностью перешел на нелегальное положение и уже числился в розыске. Именно он приобрел автомобиль, в котором взорвался смертник на Джемикентском посту в Дагестане в феврале текущего года. Есть информация, что он участвовал и в начинении автомобиля взрывчаткой", - добавил источник.