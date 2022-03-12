В составе Интернационального легиона за Украину воюют граждане 52 стран мира

Добровольцы со всего мира прибывают в Украину и вступают в ряды Интернационального легиона, чтобы воевать против российских оккупантов. В настоящее время за Украину воюют граждане 52 стран мира.
Представители ведомства пояснили, что после решения юридических вопросов иностранным военным выдают экипировку и оружие. Далее легионеры проходят специальную подготовку, а затем образуются военные подразделения.
По состоянию на 10 марта в Украине воюют представители 52 стран мира. Это, в частности, военные из Польши, стран Балтии, из Скандинавии, многие из Великобритании, а также многие американцы.