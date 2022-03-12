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В составе Интернационального легиона за Украину воюют граждане 52 стран мира

В составе Интернационального легиона за Украину воюют граждане 52 стран мира Добровольцы со всего мира прибывают в Украину и вступают в ряды Интернационального легиона, чтобы воевать против российских оккупантов. В настоящее время за Украину воюют граждане 52 стран мира.
В регионе
12 марта 2022 г. 08:48
В составе Интернационального легиона за Украину воюют граждане 52 стран мира

Добровольцы со всего мира прибывают в Украину и вступают в ряды Интернационального легиона, чтобы воевать против российских оккупантов. В настоящее время за Украину воюют граждане 52 стран мира.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, ссылаясь на пресс-секретаря Легиона Антона Мироновича.

Представители ведомства пояснили, что после решения юридических вопросов иностранным военным выдают экипировку и оружие. Далее легионеры проходят специальную подготовку, а затем образуются военные подразделения.

По состоянию на 10 марта в Украине воюют представители 52 стран мира. Это, в частности, военные из Польши, стран Балтии, из Скандинавии, многие из Великобритании, а также многие американцы.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada dünyanın 52 ölkəsinin vətəndaşı döyüşür

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