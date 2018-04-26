В СНГ cоздана единая база осужденных и разыскиваемых за терроризм

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "В СНГ создали единую базу осужденных и разыскиваемых за терроризм".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила председатель Научно-консультативного совета Антитеррористического центра Марианна Кочубей.

Она пояснила, что организация получает данные от государств СНГ о людях, объявленных в розыск на стадии следствия, уклонившихся от судебного разбирательства или бежавших из мест лишения свободы, консолидирует эти списки, выясняет, кто и где может находиться, и передает информацию партнерам.

"Начиная с 2010 года нам удалось обнаружить места пребывания более тысячи человек, уведомить партнеров, и эти лица были задержаны. Эта база данных очень эффективная вещь", - сказала Кочубей.