 Наверх

МИД Турции: Если сотрудничество с США будет безрезультатным, мы совершим вторжение в регион

В случае безрезультатности сотрудничества с США, мы войдем в регион

"Если не будет достигнута договоренность с США о создании буферной зоны на севере Сирии, мы совершим вторжение в регион". 

Как сообщает Report со ссылкой на "Huriyyet", об этом заявил министр иностранных дел Турции Мовлуд Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Черногории Срджаном Дармановичем

"С момента начала переговоров с США и поныне сделан первый шаг. Достигнута договоренность о создании центра совместных действий. Мы считаем этот шаг хорошим началом. Мы решительно высказали США свою позицию. К сожалению, Америка откладывала этот вопрос в связи с террористической группировкой YPG (подразумевается ветвь ПКК - прим. редакции). У нас готов план. Если не будет достигнута договоренность с США о создании буферной зоны на севере Сирии, мы совершим вторжение в регион", - подчеркнул Мовлуд Чавушоглу.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!