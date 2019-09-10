МИД Турции: Если сотрудничество с США будет безрезультатным, мы совершим вторжение в регион

"Если не будет достигнута договоренность с США о создании буферной зоны на севере Сирии, мы совершим вторжение в регион".

Как сообщает Report со ссылкой на "Huriyyet", об этом заявил министр иностранных дел Турции Мовлуд Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Черногории Срджаном Дармановичем.

"С момента начала переговоров с США и поныне сделан первый шаг. Достигнута договоренность о создании центра совместных действий. Мы считаем этот шаг хорошим началом. Мы решительно высказали США свою позицию. К сожалению, Америка откладывала этот вопрос в связи с террористической группировкой YPG (подразумевается ветвь ПКК - прим. редакции). У нас готов план. Если не будет достигнута договоренность с США о создании буферной зоны на севере Сирии, мы совершим вторжение в регион", - подчеркнул Мовлуд Чавушоглу.