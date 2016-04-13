Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Сирии убит еще один военный чиновник Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, капитан Хамдуллах Бахшенде был офицером направленной на прошлой неделю в Сирию 65-й бригады спецназовцев Вооруженных сил Ирана.

Он был убит выступающими против Башара Асада оппозиционными силами во время противостояния на юге Халеба.

Отметим, что с начала апреля в столкновениях в Сирии Иран потерял 24 военнослужащих, в том числе 1 полковника и 5 спецназовцев.