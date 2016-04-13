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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Сирии убит еще один военный чиновник Ирана.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, капитан Хамдуллах Бахшенде был офицером направленной на прошлой неделю в Сирию 65-й бригады спецназовцев Вооруженных сил Ирана.
Он был убит выступающими против Башара Асада оппозиционными силами во время противостояния на юге Халеба.
Отметим, что с начала апреля в столкновениях в Сирии Иран потерял 24 военнослужащих, в том числе 1 полковника и 5 спецназовцев.
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