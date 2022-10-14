В Симферополе арестовали пять подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 8 декабря пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту.

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 8 декабря пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Пять фигурантов, которые находятся в статусе подозреваемых, по ходатайству следствия арестованы до 8 декабря", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщали, что в ходе расследования уголовного дела установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта на Крымском мосту.