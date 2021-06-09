В Санкт-Петербурге прошло заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ

В Санкт-Петербурге прошло очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств.

В Санкт-Петербурге прошло очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств (CНГ).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, в заседании участвовали представители оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, делегация Секретариата Совета министров обороны СНГ.

Заместитель Председателя организации Бекетжан Жумаханов в приветственном обращении сказал, что сегодня ситуация в мире далека от спокойной, накопившийся в последние годы конфликтный потенциал не уменьшается. Он отметил, что согласование позиций по военным аспектам противодействия международному терроризму и иным вызовам и угрозам создает условия для более эффективного обеспечения национальной безопасности каждого из государств и СНГ в целом.

В ходе заседания главы делегаций обменялись мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в мире и обсудили комплекс вопросов военного сотрудничества, представляющих взаимный интерес.