В ряде российских аэропортов введены ограничения

Аэропорты российских городов Казань, Нижний Новгород, Саратов и Тамбов временно не принимают и не отправляют рейсы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты российских городов Казань, Нижний Новгород, Саратов и Тамбов временно не принимают и не отправляют рейсы для обеспечения безопасности полетов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань, Нижний Новгород (Стригино), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - говорится в сообщении.