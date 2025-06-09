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В ряде российских аэропортов введены ограничения

В ряде российских аэропортов введены ограничения Аэропорты российских городов Казань, Нижний Новгород, Саратов и Тамбов временно не принимают и не отправляют рейсы для обеспечения безопасности полетов.
В регионе
9 июня 2025 г. 05:16
В ряде российских аэропортов введены ограничения

Аэропорты российских городов Казань, Нижний Новгород, Саратов и Тамбов временно не принимают и не отправляют рейсы для обеспечения безопасности полетов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань, Нижний Новгород (Стригино), Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - говорится в сообщении.

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