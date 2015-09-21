​В рядах ПКК насчитывается около 10 тыс. детей-террористов

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В составе террористической организации ПКК формируются вооруженные группировки, в составе которых насчитывается около 10 тыс. детей-террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом отмечается в отчете коалиции "Прекратите использование детей-солдат".

По информации, ПКК разделило их на три группы, которыми управляет комитет в составе 5 детей в возрасте 8-12 лет. Самому маленькому члену группы 7 лет.

Согласно информации, распространенной Международной организацией по защите прав человека, в сирийском крыле ПКК, в рядах YPG насчитывается множество мальчиков и девочек в возрасте до 18-ти лет.

В своих показаниях, спасенные от террористов дети заявили, что для участия в терактах, ПКК каждому из них в среднем выплачивает 100 лир (35 манатов).

Детям более старшего возраста раздают оружие и их увозят в горы.

Как отмечают организации безопасности Турции, согласно информации на 14 августа этого года, членами ПКК похищено 5 детей в возрасте 12-ти лет, 25 в возрасте 13 лет, 57 в возрасте 14 лет, 166 в возрасте 15 лет, 224 в возрасте 16 лет и 452 ребенка в возрасте 17 лет.

Близкие и родственники 992 детей обратились в государственные органы Турции с обращениями касательно похищения их детей.

За последние 2 года в органы безопасности Турции поступили обращения касательно похищения 2052 не достигших совершеннолетия детей. Отмечается, что они были увезены в горы.